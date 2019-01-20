探射燈：廢紙五金價格插水　業界恐掀倒閉潮

「四電一腦」實施後，小型回收商生意一落千丈，有商戶批評政府對回收業界未有足夠支援，造成大量行家倒閉。有回收業界指廢紙及五金等回收物品的價格波動大，同時受中美貿易戰影響，若回收價進一步下滑，不排除更多前線回收店倒閉。



受環保條例和內地收緊入口廢物政策影響，在紅磡經營回收店的張女士（化名）指，坊間小型回收店近年一直依賴回收紙料和五金類「吊住條命」，由於行業欠缺支援，成本上漲，加上當局對店舖阻街的嚴厲罰款，區內只「執剩」2間回收店。「啲價已經係咁跌，鋼嘅（回收）價都由六個幾跌到約兩個幾（元），加埋舖租、人工，真係分分鐘做唔住！」



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，除電器外，現時業界主要回收廢紙及五金等物品，近期回收價已大幅下跌，以廢紙為例，去年內地每噸收購價約3700元人民幣，近期已大幅下滑至僅約1700元人民幣，跌幅逾50%。受到中美貿易戰影響，內地龍頭工廠對紙箱需求下跌，現時廢紙只能暫存等待發貨，惟若惡劣情況持續，或會有前線回收店倒閉，造成骨牌效應，不排除未被接收的廢紙會被送往堆填區，而當局應研究相關支援措施，並非只補貼單一回收商。