東方日報A1：四電一腦政策無譜　環保署玩殘業界

《廢物處置條例》下有關「四電一腦」處置措施出台後亂象頻生，有回收商指環保署人員對條例一知半解，「老點」商戶。有回收商申請牌照被拖足3年，近日更有該署人員3度上門「勸退」；有回收商指維修後殘餘的電子零件要再三等該署「指示」，一度囤積店內；有回收商在條例下獲豁免，卻被指不能再收廢電器。立法會議員直斥該署政策「亂龍」，「恐嚇」中小型回收店，扼殺業界生存空間。



有關廢電器電子產品生產者責任計劃，其中處置牌照管制、進出口管制及指定廢物處置設施棄置禁令已於上月31日起全面實施。但有關條例中存在豁免，容許社區小型回收店接收有限數量的電子廢物。



在深水埗醫局街經營回收店近30年的朱女士直斥，四電一腦宣傳不足，導致市民未能了解二手商的豁免範圍，以為廢電器只能交由持牌回收商收取，故不少公司都因她未有領牌而拒絕交貨。她指去年措施開始後，生意銳減70%，近日更是無生意。朱認為現時條例指引不太清晰，為免在操作上承受風險要罰款便申請牌照，「佢（環保署）話維修唔係拆，就可以豁免，但再問深入啲就有啲地方係可圈可點。」



朱表示早於2015年底向該署申請有關牌照，惟一直遭拖延，近日該署有職員更3度前來該店，並以不同理由勸退她申請，「佢同我講你有好多文件，又要每3個月交一次，應該應付唔到。」她指對方提出理由強人所難，如要附加專業人士撰寫的操作說明，申請成本動輒10多萬元，令她覺得政府在處理上並不公平，只是偏幫大公司。



張女士（化名）在紅磡經營回收店逾10年，主要收集街上的「婆仔」、居民及裝修工人送來的小量紙料、五金類等環保廢物。「政府嘅指示真係好唔清晰，我哋日日都擔驚受怕！」她憤指，上月中2名掛有環保署職員證的人員來到店內，着她「（2018年）12月31日之後唔准再收（四電一腦）」，她及後再致電該署，對方卻指她符合豁免條件，回收「冇問題」。「上面又話得，下面又話唔得，都唔知係點，但係我都唔敢做，因為萬一真係唔畀，罰得好『甘』！」



另外，有回收商指廢物處置牌照存有漏洞，在深水埗海壇街專做影音維修的朱武屬表示，自己為已獲環保署豁免的回收商，毋須申請相關牌照，但在維修電視、電腦時，棄置的舊電路板卻是受監管廢料，並不能儲存過量，但當問及署方應如何處置，對方卻指示含糊，花費多時才囑他交由持牌回收商處理，朱直指該署「完全答唔到嘢」。



立法會議員陳克勤批評，政府扼殺中小企的生存空間。他指現時極少數人擁有雪櫃與冷氣機回收牌照，加劇回收廢電器市場壟斷的情況。「依家政府斬咗回收商業、二手店、出口商業中間呢啲產業鏈，轉手嗰啲都死晒。」他指立法時亦希望讓小商戶有生存空間，但現時申請牌照門檻過高，在排污、防火等規格的要求嚴謹，並非中小型回收商可應付。



環保署回應指，截至去年12月30日，已有8間公司獲該署發出牌照處理、再加工或循環再造電器廢物。該署正處理另外9宗電器廢物處置牌照及兩宗進出口許可證的申請。