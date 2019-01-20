中環灣仔繞道今通車　首階段西行未貫穿

由一九八七年策劃至通車，歷時三十二年、耗資三百六十億元的中環及灣仔繞道及東區走廊連接路於今早八時首階段通車，昨日舉行通車儀式，港府稱繞道縮短港島東西各區的行車時間，建造期間曾經歷各項挑戰及爭議是來得不易，對通車感到振奮。繞道首階段開通後市民可從中環入口東行至灣仔北或北角，而西行則因林士街天橋接駁工程需約一個月後才完成，車輛只可由北角入口到灣仔或中環，不可經林士街天橋前往西區。駕駛人士小心！繞道設多種行車限制，八部快相機和百部錄影機，駕駛者要格外留意。



運輸署總工程師梁少江表示，因繞道與林士街天橋接駁工程仍在進行，往西區的駕駛者需於繞道中區路口離開，沿干諾道中東行，在交易廣場掉頭，然後於干諾道中西行或林士街天橋前往西區，亦可經機鐵站附近的民祥街，在民耀街前掉頭西行，沿行車隧道往干諾道中或林士街天橋。



今日開始經繞道有四條巴士線包括720X、88X、962C及969C投入服務。運輸署預計繞道通車初期，上班及下班繁忙時間繞道中區出口及干諾道中的一帶交通會比平時繁忙，建議駕駛者在通車首階段，沿用現有道路經告士打道及夏慤道前往西區或西隧。



另外，繞道禁止切線，慢線只往灣仔北，運輸署提醒駕駛人士留意新的道路安排，預早規劃行車路線及行車時間。至於中區往東行方向，林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路將封閉，駕駛者可沿橋面中快線經繞道往北角或灣仔北，前往金鐘或半山的駕駛者則需靠左往民寶街。



中環灣仔繞道設有多達八部偵速相機、逾百部監控鏡頭，駕駛者切勿超速或切線，紅色小巴、高於四點六米車輛、運送第一、二、五類危險品的車輛，以及學車人士亦禁止使用繞道，巴士或重量逾五點五噸的車輛則禁用清風街入口。



多位港府官員昨早乘坐紅色開篷雙層巴士經繞道西行隧道到達開幕地點，港府稱繞道來得不易，由一九八七年首次提出在沿港島北岸興建道路，幾經波折，包括經歷填海爭議、司法挑戰、群眾運動、清拆皇后及天星碼頭、工程延誤等，亦曾面對工程困難度，由策劃至通車經過三十二年光景，對於繞道通車感到開心。政府表示高度重視基建，雖然興建基建並非易事，但為香港長遠利益，要迎難而上，換位思考，聽取反對意見及研究化解方法。



