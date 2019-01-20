西九戲曲中心設茶館劇場　茗茶歎點心睇折子戲

泡茶館、賞粵曲，曾是粵地居民的日常生活節目，今日(20日)開幕的西九文化區戲曲中心設有一樓茶館劇場，最多可提供二百個座位，為觀眾提供九十分鐘包括演唱及音樂演奏等戲曲表演，西九文化區管理局表演藝術主管鍾珍珍表示，節目設計適合初次接觸戲曲的市民，輔以飲茶、歎點心的輕鬆氛圍，望吸引從未看過戲的市民接觸及易於欣賞戲曲，本月廿三日起，茶館劇場便開始演出，初步計劃每個月轉換一次劇目及內容。



西九文化區戲曲中心開幕的焦點活動之一，是茶館劇場的「渣打茶館劇場粵‧樂‧茶韻」，劇場以傳統飲茶看戲的模式拉近觀眾與傳統折子戲及粵曲的距離，場內有導賞團解說及設中英文字幕，入場者可享點心及茗茶。演出時間為周三至周日，普通位及廂位的門票為三百十一八及三百六十八港元。



茶館劇場是全港唯一有駐場劇團的表演場地，由茶館新星劇團駐場，成員以本地新進年輕演員及樂師為主，年齡介乎二十至三十歲，他們每周練習六天，所有表演均由著名粵劇老倌擔任藝術策劃及導演，亦有排練指導協助排練，製作認真嚴謹。



廿五歲的團員杜詠心演唱《高平關取級》(選段)，講述宋太祖趙匡胤未登皇位前，為救囚牢中的父母而赴高平關的故事，杜需以中州韻演唱，在表演中既唱出中州韻味道，又要展現威風凜凜的霸氣，難度不小。她認為，劇場的表演模式對表演要求甚高，每個表情動作都需到位，茶館的表演方式與觀眾距離較近，方便互動，表演者亦能清晰知道觀眾反應，中英文字幕亦非常適合外國遊客，便於推廣粵曲文化。