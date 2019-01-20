學生被剪頭髮太難堪　校友反稱傳統勿大驚小怪

學校訓導主任剪掉學生頭髮引起軒然大波，有學生不贊成學校做法，認為即使同學違反校規，學校亦應先勸喻並容許學生在放學後往理髮，而非即時「就地正法」。他們認為此舉會令學生非常難堪，學生被剪髮後亦要再到理髮店「善後」，學校毋須多此一舉。有校友兼家長則認為學校有責任確保學生儀容端正，稍為修剪學生頭髮並無不妥。



該校學生指大部分同學對學校做法均「敢怒不敢言」，違規學生被帶往訓導室逐個剪髮，「過眉幾多就剪幾多」，無人敢反抗，只能乖乖就範。學生被剪髮後回到課室，不但被同學取笑，自己亦覺得「好樣衰」，無地自容。有學生指可能因聖誕、元旦長假期剛過，學生稍有鬆懈，頭髮長了沒有即時前往理髮，認為學校在學生首次違規時，應給予時間改正。



畢業了十多年的劉太，子女亦就讀該校，她指學校及家長均有責任教導及照顧學生，學生儀容有問題，學校糾正無可厚非，學生毋須大驚小怪。劉太又指，印象中學校以往亦有剪學生頭髮，認為是該校「傳統」，坦言：「唔係侵犯人權咁大件事。」



不少學校都列明學生髮型必須端莊，不得標奇立異及予人誇張感覺，亦不得染髮、使用髮蠟、噴髮劑等用品；男女生額前頭髮皆不可及眉，男生頭髮應不及衣領和耳朵，女生髮長及膊者，必須將全部頭髮束起，髮夾和橡筋只可使用黑色及款式須簡單樸。不過，校規沒有寫明若學生違反校規會有何罰則，更加沒有指學校會為違規學生剪頭髮。



