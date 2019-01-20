10男生頭髮過長訓導逐個剪　基新中學被指侵犯人權

十名中學男生因頭髮過長「被剪髮」，中學訓導主任被指侵犯人權。中華基督教會基新中學十名男生上周三在早會期間被訓導主任發現前額頭髮長過眼眉，隨即親自操刀怒剪學生頭髮，務求要男生的眼眉「重見天日」。有被剪髮的男生由「型仔」變「薯仔」，前額髮腳被剪至參差不齊，因而情緒低落，有家長直斥校方做法不合理，有侵犯人權之嫌。校方稱經學生同意後，會由老師替學生整理頭髮。



據了解，今次已非學校首次剪學生頭髮，有學生透露去年十月亦發生同類事件，今次被剪髮者多達十人，大多為初中生。有男生憶述，當日訓導主任在早會期間，不斷來回審視男生的頭髮，頭髮稍有過長者，即被嚴加檢查，並說︰「有同學原本啲頭髮望落去係唔過眼眉，點知訓導主任出手用『五指山』撳實啲頭髮，即刻畀人話過眉犯校規。」頭髮過長的男生隨後被帶到訓導室，全部人的前額頭髮被剪至眼眉以上，部分髮腳參差不齊。



該校家長從子女口中得悉事件，不值校方做法，指即使校規列明前額頭髮不可長過眼眉，但校方無權親自剪學生頭髮，坦言︰「又無通知家長，學生又唔敢反抗。」認為校方沒考慮學生感受，更屬體罰甚至有侵犯人權之嫌。日前有巴士女乘客被人剪頭髮，涉襲擊致造成實際身體傷害被捕，反映擅剪別人頭髮的嚴重性，質疑︰「咁學校剪學生頭髮有否涉刑事成分？」她認為學校應先通知家長，再由家長安排子女去理髮。



中華基督教會基新中學校長翁港成回應時表示，該校學生儀容樸素，偶有學生頭髮過長，經學生同意後，會由老師替學生整理頭髮，期間學生可隨時聯絡家長。校方知悉家長意見後，已通知負責協助學生整理頭髮的老師，以避免日後因學生儀容服飾而引起的誤會。



教育局發言人稱，得悉有關事件後已即時聯絡該校作出跟進，局方會繼續與學校保持聯繫提供支援。學校是一個體現照顧、關懷、互相支持和互相尊重的地方，在任何情況下，學校應顧及學生的自尊、個人差異及健康情況，並須符合《教育規例》，確保學生在健康及安全的環境下學習。