元朗「工廈派對」斬人案　反黑共拘3人

元朗一工廈發生的斬人血案，警方至今共拘捕3名男子。元朗警區反三合會行動組接手跟進案件，今日(20日)凌晨時分，於元朗區再拘捕2名分別26歲姓李及18歲姓譚男子，2人涉嫌傷人，現正被扣留調查，警方正追緝在逃人士，不排除有更多人被捕。



案發於周六(19日)清晨5時許，一名21歲姓張男子偕同3名分別33歲、26歲及27歲姓李男友人，周五(18日)晚上在元朗良業街8號嘉華工業大廈一單位參加「工廈派對」，4人狂歡後離開，當步出單位外走廊時，與一名24歲姓吳男子因瑣事發生爭執，期間，突撲出數名持刀棍男子襲擊4人，4名事主分別手、背、及腳被斬傷，惟4人負傷頑抗逃出工廈，混亂中，吳男亦手腳中刀受傷流血，他負傷逃至保安更亭後不支倒地，保安員發現報警求助。



大批警員接報到場，發現吳如血人漸陷昏迷，立即安排由救護車送往屯門醫院搶救，情況嚴重，警方經調查後，以涉嫌傷人將吳男拘捕。而遇襲4名事主分別手、腳及背受傷，自行乘的士往博愛醫院求醫，其後轉送屯門醫院治理。



警方在博愛醫院尋獲4名事主，各人傷勢較輕，他們向警方報稱只是飲醉酒惹禍。不過，警方揭發有人為黑幫成員，懷疑事件為黑社會尋仇，不排除涉及黑幫糾紛有關。

