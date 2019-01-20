我有正能量：聽出耳「遊」　以聽覺感受世界

都市人生活節奏急促，走在街上總是匆匆忙忙，沿途經過的街燈、樹木、水渠難以讓人停下腳步欣賞，更遑論專注聽聽它們的「心聲」。有民間團體發起以耳朵認識社區，希望用不一樣的角度發掘地區的另一面。



隨着科技發達，人類行走時總愛帶上耳機，或低頭按電話，沉醉於自己的世界，卻同時失去了與周遭接觸的機會。聲音藝術家李穎姍認為，香港人步伐太急速，忽略了身邊很多聲音，「我哋聽嘢好叻，可以從不同聲音中篩選出需要嘅資訊，但好少用心留意其他非必要嘅聲音。」她解釋，真正的聆聽是要做到兼聽，即使貌似了無意義的聲音，亦應該用心傾聽。



「耳王十四一心」為點子遊花園計劃的第一站，希望市民透過耳朵重新認識社區。10多名參加者分成2人一組，一人負責使用收音儀器，另一人則閉眼以聽覺感受世界，眾人沿着跑馬地漫步，旁人見到收音設施紛紛投以好奇目光，更有外籍小朋友即席參與試玩。



「唔同牌子嘅燈膽有唔同光暗、頻率同波長，只要將電磁波聲音變頻同放大就可以聽到。」李穎姍把街燈的聲音帶給參加者，有人為死物發出聲音感震驚，亦有人因在鬧市中聽到鳥叫聲而快樂，私人屋苑外的水池、安全島街燈、後巷水渠，統統都是收音好題材。有參加者把收音儀器貼近樓宇外牆去水渠，「我聽到啲聲已經覺得好污濁」，雖然感覺惡心，卻同時覺得新奇有趣，按捺不住，四出邀請其他團友聆聽。



郭浩軒為理工大學學生，偶然在網上看到是次活動，切合畢業功課題材，遂單獨前來參加，「我無諗過街燈會有聲，啱啱經過燒味舖又有啲聲音從來無聽過。」這些聲音從未被發現，卻已日漸消失，可幸有機會提醒你我認識社區的另一面。街角燒味店老闆斬件聲音、路邊寵物餐廳的狗吠聲、行人過路處旁洗衣店引擎聲，各種店舖發出自己獨有聲音，你又能否只憑聽覺，找到回家的路呢？

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