新界南反酒駕行動拘3人　停牌外籍漢涉襲警

新界南總區交通執行及管制組特遣隊警員於今日（20日）凌晨時分開始， 在葵涌區及荃灣區進行代號「QUICKCHASER」的打擊酒後駕駛行動。行動中，警員截查共340架車輛，並要求司機進行酒精呼氣測試，其中2名分別28歲及39歲本地男子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」而被捕；被捕男子已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。



此外，警員進行路障期間，發現一輛私家車停泊在荃灣路慢線上，遂上前調查。車上1名外籍男子離開車廂並用手襲擊一名男警務人員，並往葵喜路方向逃去。警員其後在葵喜路制服該名男子。



經初步調查後，該名外籍男子涉嫌「襲警」、「停牌期間駕駛」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」被捕，他正被扣留調查。該名男警務人員手腳受傷，清醒送瑪嘉烈醫院治理。



警方強調，根據《道路交通條例》，「停牌期間駕駛」是嚴重罪行，一經定罪可被判罰款1萬元及監禁12個月及停牌12個月，再干犯可被判停牌3年。



另外， 根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人如沒有為汽車購買第三者保險即屬違法，可判罰款一萬元及監禁十二個月，及停牌十二個月至三年。



警方呼籲各駕駛人士，停牌期間駕駛會令第三者保險失效，一經定罪， 可能會判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

