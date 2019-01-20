70%流感爆發來自幼稚園　陳肇始指暫毋須全面停課

香港正值流感高峰期，目前已有234間幼稚園及幼兒中心因流感疫情蔓延停課。被問到會否考慮幼稚園全面停課，食物及衞生局局長陳肇始今早(20日)出席活動後回應指，今季流感有70%的爆發個案來自幼稚園，情況比較令人擔心，所以衞生防護中心早前已更改停課指引，並密切留意爆發情況，而昨日(19日)並無幼兒園新增病例，故無需要全面停課，亦不會設置全面停課的硬指標。



她續指，防護中心目前仍在監察小學的流感爆發情況，認為暫未需要停課。她又提到，今年局方推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，到多間小學為學童打流感針，情況流暢，會研究在下個流感季節，將計劃擴展到幼稚園及幼兒中心。



另外，因應流感爆發，公立醫院服務需求大增，前線醫護長年面對人手不足及工作超負荷，批評醫管局「收買人命」。陳指流感高峰時期不單止病人數目多，病人入院治療的時間亦較長，病情亦較複雜，承認醫護人手有改善空間，而她在流感高峰前已提醒醫管局需與前線人員溝通，並推行短期安排，如增加特別酬金10%，聘請兼職等，而在中長期措施方面，會爭取資源以紓緩人手壓力，包括增加醫護學生人數、減少人手流失、重聘退休醫護人員等。



她又透露，昨晚去了3間醫院向醫護人員了解工作及壓力，她會再與醫管局開會，要求醫管局積極面對困難，了解需要的支援，及盡快回應情況。