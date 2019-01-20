推基因組測序計劃冀助治療　食衞局赴英取經

食物及衞生局局長陳肇始今(20日)發表網誌，分享本月初與食衞局、衞生署和醫院管理局組成的代表團前往英國，了解當地的基因組醫學發展情況，並與當地科學家和專家會面。



陳表示，去年施政報告接納基因組醫學督導委員會的建議，在香港進行大型基因組測序計劃(香港基因組計劃)。英國的基因組醫學(Genomic Medicine)近年發展迅速，有不少值得借鏡的地方，故決定到當地取經，了解相關經驗，以籌備香港基因組計劃。



她指，英國2012年宣布推行名為「10萬基因組計劃」的全基因組測序計劃，目標是為患有癌症和罕見病等疾病的病人的10萬個基因組進行測序，再把測序數據連結到醫療資料庫。10萬個基因組的測序已於去年底完成，當局正努力分析數據以協助臨床診斷及治療。



為推行測序計劃，英國政府成立Genomics England這間由政府全資擁有的公司，與國民保健署、學術及科研界別推展計劃。代表團與該公司和國民保健署的高層人員交流，亦就基因組醫學發展向英國衞生署醫療總監Sally Davies取經。該團亦在Wellcome Genome Campus與多名參與10萬基因組計劃不同階段的基因專家、科學家和社會學專家會面。



人類基因組是指人類細胞內所含的所有DNA(去氧核糖核酸)。由於疾病的其中一個重要成因是基因突變，因此基因組醫學，即利用基因組數據支援臨床治療，已發展成現今醫學及科研的重要領域，尤其在疾病篩查、診斷及個人化治療方面有極大潛力。隨着測序技術的發展，現在所需時間和資源已大大降低，故推行大型基因組測序計劃已成為國際趨勢。



陳又指，香港基因組計劃將為病人、其家屬及研究組群進行全基因組測序，然後利用測序數據的分析適當地協助臨床治理工作如診斷、治療和預測病情。