2026年欠逾萬資助安老宿位　羅致光指解決有難度

勞工及福利局局長羅致光今日(20日)發表網誌，預計至2026/27年度香港仍欠11,567個資助宿位，但若第一期「私人土地作福利用途特別計劃」能順利落實，便能提供7600個安老院舍宿位，當中資助宿位佔60%或70%，屆時可令短缺宿位減至6247至7007個。他又指，目前至2026年仍欠約62間至70間安老院舍，勞福局和社會福利署正覓地興建安老院，包括在今年內推出第二期的「特別計劃」，增加所需福利設施如安老院。



羅指，安老事務委員會在去年7月公布了《安老服務計劃方案》，其中一個短期工作，為建議重新於《香港規劃標準與準則》加入院舍照顧服務規劃比率，而比率為每1000名65歲或以上的人口，設21.3個資助宿位，即到2026年的目標約為46,200個資助宿位。



截至去年底，政府提供了27,370個資助宿位，而預計在2026/27年度或之前，新增的資助安老院將會有29間，提供約2263個資助宿位，政府亦建議未來5年增加買位5000個，惟落實後2026/27年度仍欠11,567個資助宿位，故有需要以第一期私人土地用途特別計劃，透過非政府機構就其擁有的土地發展或重建，以提供多元化的津助及自負盈虧服務，令資助宿位短缺進一步減低。但他補充，因興建一般要7、8年或更長，故要再進一步減低宿位短缺有一定難度。



羅又指，現在要增加服務供應的挑戰雖然大，但更大的挑戰是2031年之後的20至30年間出現真正的高齡海嘯，亦是現時重寫有關規劃標準產生作用之時。