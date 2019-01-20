護士集會斥流感高峰乏人手　陳肇始發言被噓

流感高峰期間公立醫院工作量大增，香港護士協會今(20日)在政府總部舉行「做爆、不如鬧爆」集會，共約百多人參與，其後遊行到特首辦。他們批評醫管局未盡用去年政府額外撥款應付流感的資助，令醫護人員疲於奔命。有護士形容病床塞滿醫院走廊，環境如同戰地及50、60年代的醫院。



食物及衞生局局長陳肇始到集會現場了解護士訴求，並澄清她日前在電台節目提到醫護人員「捱義氣」，是感謝他們的付出，而非代表沒法解決工作量增加問題。她重申政府給予醫管局的5億港元已用完，醫管局亦有額外自行撥款，但有前線人員向她反映未能受惠於相關撥款的資助，她將敦促醫管局積極跟進，並推出短中長期措施。陳發言後引來在場人士的噓聲，有出席集會的病人家屬直斥陳「講廢話，道德勒索醫護人員」。



任職護士逾20年的陳小姐表示，心痛看到有病人需躺在走廊病床，私隱程度非常不堪，她質疑流感每年都發生，為何政府沒預先規劃，促請當局增加護士培訓、挽留人手。另一護士陳小姐於東區醫院內科病房工作，指一名護士應付10多名病人，加上新症的病人流轉及家屬等，合計要應付逾30人，平均加班逾1小時，「手都係得咁多對」，護士間會笑稱「做公立醫院護士唔可以肥」，因病床已塞滿病房。



身兼協會主席的立法會衞生服務界議員李國麟直指，現時情況是「護士捱義氣、政府無義氣、病人就斷氣」。他批評當局應對流感工作量問題草草了事，強調公營醫療制度已「爆煲」，促請政府正視。協會亦要求改善特別酬金計劃的吸引力、放寬連續夜間津貼的申請門檻、增加醫院床位時應同時增加人手、要求各醫院暫停及減少非必要服務等。