港故：力挫老牌勁旅勇闖四強　殺入新伊館冀創造歷史

「老頭子，你最光榮的時刻是何時？全日本的時代嗎？而我，只有現在啊！」《男兒當入樽》的故事中，櫻木花道面對全國霸主山王，賭上自己的人生。這部在90年代掀起籃球熱潮的熱血漫畫，深深影響了一代人。主角們帶着各自的故事與滿腔熱血，站上高中生最光輝的舞台—全國大賽。



二十幾年後的今天，在這支球隊上看到了同樣的堅持、同樣的熱血、同樣「只有現在」而拼上一切的中學生涯。由學界D2經歷數次敗仗、出局，慢慢升上D1組。對上沙西區勁旅，一度落後20分下逆轉奪冠。三年裏由精英賽十二強、八強，到今年四強，成功踏上籃球員夢寐以求的舞台—伊利沙伯體育館，這就是林大輝中學男籃奮鬥的故事。



籃球就是中學生涯的一切



「我好似無時無刻都同籃球一齊，朋友、兄弟、自信嗰啲都係籃球畀我嘅。」已經中六的球隊主力陳仲顯，回想起自己的中學生涯。籃球彷彿就是他六年裏的全部，無論是午休還是放學，或是放假，似乎只要一有空閒，他就會在籃球場上奔跑。教練、隊友、兄弟，陳仲顯在籃球上找到了自己的故事，在球場上打出了自己的信心與價值。



同樣是中六，擔任球隊隊長的張峰碩，也在不斷進步的球隊中看到了自己的目標，並帶領着球隊一步步向目標進發。對他來說，籃球就是他中學生涯中的唯一色彩。「籃球就係呢幅黑白畫上面嘅色彩，嗰啲色彩就係籃球嘅回憶同埋成就。」張峰碩看着手中的籃球笑道。



見證球隊成長的伯樂



球隊打出歷來最好的成績，開心的除了球員外，還有一個陪着球隊訓練、見證球員長大的老師陸志成。「最初林大輝中學係一個籃球嘅『魚腩部隊』，我哋唔係一隊好強嘅隊伍，所以我哋每一場比賽都一定要好努力，先有機會贏。」陸Sir神采飛揚地說起球隊的努力和成績，一時忘記了自己身上的傷。在運動中傷到四條肋骨的他，負着傷觀看學生在這屆精英賽八強的賽事，在球隊擊敗傳統勁旅英華書院的那刻，興奮地衝上前和球員相擁，肋骨的傷也好像不痛了。的確，沒有甚麼事情能夠比得上，去見證自己的學生踏上香港籃球員的「聖地」。



本身也是籃球員的陸Sir，很欣慰能夠帶領學生走進伊利沙伯體育館的賽場。「新伊館呢個地方，係一個籃球員嘅朝聖之地，能夠去射上幾球，人生係無憾嘅。」



「黃金三角」的教育方針



身為老師的陸Sir，看到學生在球場上證明自己的努力，固然開心。不過他更關心的是學生在品格、學業上的發展。他知道球員生涯的艱辛和短暫，只有在籃球、品格、學業三方面平衡發展，日後才會有更好的前途。畢竟不少學生因為傷病、學業、或工作而放棄了熱愛的籃球。



曾因成績差而留級的隊長張峰碩就十分認同陸Sir的說法，「要堅持讀書，如果唔係就可能無大專呢個舞台。」視運動為一種教育的陸Sir，希望透過體育去影響、去磨練學生。他認為打籃球的過程需要刻苦的練習，亦會面對不同的挫敗，而人生就是這樣，需要刻苦與挫敗的磨練，才有機會成功。



衝進新伊館 四強迎戰強敵男拔



東網「睇體」屆時會現場直播「2018-2019年度NIKE全港學界精英籃球比賽」四強(26/1)及決賽賽事(27/1)，而林大輝中學在四強將碰上拔萃男書院。「希望可以喺球場上發揮到自己，做到最好。呢件事咁難得，可能一生只有一次。」陳仲顯難掩心中的興奮。



大戰前夕，今集《港。故》先用5分鐘，帶大家走進林大輝中學這個「魚腩」翻身的熱血男籃故事。



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