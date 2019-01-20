一念之差劏房變光房　800呎3戶入住兼免費學畫

公屋輪候時間愈來愈長，不少基層市民居於水深火熱的惡劣環境中。社企「要有光」利用紅磡一間近60年樓齡的舊樓單位，推出第二間進階光房「畫藝人光房」，800平方呎的三房一廳單位可供三戶單親婦孺居住，光房會為鄰近光房租戶提供免費畫班。



「要有光」創辦人及行政總裁余偉業指，進階光房是按主題設計、租房需要定期開放單位，讓其他光房家庭參與主題活動，與一般光房同樣，租金與市價脫鈎，主要協助單親婦孺過渡艱難時刻，過往光房約收取30%至40%市值租金。



首個家庭已入住「畫藝人光房」，一名單親媽媽帶着3名子女入住，其餘兩個家庭亦會在農曆新年前後入住。余指：「由於單位不涉間格改動，大多保留原本傢私，翻新成本只係幾十蚊一呎。」他透露下一間進階光房將設於離島，計劃以手藝為主題。利希慎基金將贊助營運100間光房，3年內陸續推出。



「畫藝人光房」富有60年代住宅風格，如松花綠木框氣窗，懷舊天花吊扇、防火膠板入榫飯桌和經典黃綠相間格仔地磚。藝術家吳運忠指希望保留單位懷舊特色，將破爛地磚及傢私翻新，並加入舊物珍藏擺設，將單位設計成60年代大畫室。



單位業主黃女士及她的母親都喜歡畫畫，單位內有不少成長回憶，希望完整保留單位。她稱：「曾經諗過做劏房，知道利潤係幾高，但係又唔想改動間屋原貌，加上光房可以幫到有需要既人，覺得好值得。」