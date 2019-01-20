親子時間唔優質　92%家長曾拒絕與子女玩耍

孩子成長過程中需要父母陪伴，但一項調查發現逾90%家長曾拒絕與子女玩耍。香港家庭教育學院在去年11月至12月期間，進行一項「家庭開心指數與優質親子時間」調查，訪問了995名幼稚園及初小學生家長。調查發現92%受訪家長曾在過去一個月內，因工作後身心俱疲或忙於處理家事等原因，拒絕與子女玩耍；近30%家長更經常或間中拒絕與子女玩耍。



另外，近80%家長認為要排除一切干擾，專心與子女相處困難。67%家長更表示未能經常以和平穩定的情緒管教子女，而近半家長在過去一個月未有經常與子女有積極正面的互動。



在整體家庭快樂指數方面，以5分為滿分計，受訪家庭的平均分為3.8分；而「親子關係」範疇的平均分最高，達4.1分。不過調查同時發現，近半受訪家長不會經常關上電視，或拿走智能電話，用心專注聆聽與回應子女。



香港家庭教育學院董事余榮輝表示，父母陪伴子女玩耍，可讓孩子學會與人相處，並建立良好溝通關係，即使日後子女踏入反叛期，至少仍與父母「有偈傾」；但若父母屢次拒絕子女陪伴要求，孩子以後或會將心事收起。



他指，整體家庭快樂指數只得3.8分不算理想，因受訪的家庭子女仍處幼稚園或初小階段，功課壓力較小，但現時分數只是僅僅合格。他建議，家長平日可與子女進行互動性較強的活動，例如玩紙牌遊戲或到沙灘執貝殼等，又認為每日應有最少15至30分鐘的「優質親子時間」，家長宜盡量避免受一切干擾，要專心聆聽和回應子女。