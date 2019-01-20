收緊綜援門檻　蕭偉強指調高長者年齡定義是大趨勢

政府收緊申領長者綜援門檻是上屆政府最後一份《施政報告》的「遺物」，時任勞工及福利局局長蕭偉強今午(20日)出席活動時首作回應，他認為調高長者年齡定義是大趨勢，收緊門檻後實際受影響人數不多，相信推出「就業支援補助金」以支援有需要人士是社會樂見，惟他未有正面回應措施是否屬於「補鑊」。



蕭指，因應整體人均壽命延長檢討政策方向正確，憶述當年主張先處理各項長者福利，如長者生活津貼優化版等，故收緊長者綜援門檻「唔急」，亦非局方優先處理項目，認為可留待做好政策詳情才推出，因此非其任內可處理的事。



問及「就業支援補助金」是否為「補鑊」，他表示，如身體健康欠佳的長者60歲前已領取金額較高的援助，故實際受影響的健全長者人數不多，且在當前社會人手短缺下，健全長者可嘗試找工作，勞工處亦有政策支援。



他又認為，當局推政策時必須照顧實際受影響人士，故補助金的方向及思維正確，加上據他了解，相關政策一直有討論，強調推行任何政策必然要吸取經驗，若有措施可令政策做得更好，從善如流，相信是社會樂見。