學者料繞道明日倒瀉籮蟹　議員不滿政府靠嚇推三隧分流

中環及灣仔繞道今日(20日)開通，政府本周三(23日)亦會向立法會提出「三隧分流」無約束力議案。立法會議員范國威在一個論壇中表示，議會正密切觀察繞道使用情況及效果，從而檢視港府三隧分流方案，又估計明日(21日)會出現擠塞情況。他對繞道僅開通數天，當局就急於推出無約束力議案感不滿，形容：「靠嚇咁，你要就要，唔要就算！」



香港運輸研究學會資深會員熊永達則指繞道新增4條行車路，每條每小時可有1000輛車行駛，相信能幫助港島解決擠塞，惟新道路需時適應，笑言明日上班日可能會「倒瀉籮蟹」。



論壇亦探討三隧分流方案。范國威指現時方案下，有關紅隧及東隧的加幅過高，未有考慮市民承擔能力，而部分市民只承擔加價而無得益，反問：「唔通要將軍澳居民去西隧咩？」他又質疑港府為何要在西隧專營權即將屆滿前才用公帑補貼18億港元予西隧營運商，更認為有利益輸送之嫌，批評特首林鄭月娥到北京宣傳方案即強迫建制派站邊。



熊永達則表示，紅隧及東隧使用量已飽和，只有西隧有少許空間，若三隧收費下降，有可能令三隧均超出負荷，出現嚴重擠塞。熊指現時每日有500萬人使用公共交通工具，認為應宏觀去看大眾利益。另一立法會議員易志明強調全力支持三隧分流方案，但相信要在周三通過議案有很大難度。