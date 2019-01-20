網民熱話：客人搞搞震兼玩投訴？霸氣老闆神回應

收到客人的投訴，老闆一般會「跪低」道歉，面對無理的指控，有時甚至要「硬食」！然而近日有位非常老闆，收到員工服務態度不佳的投訴後，不但沒向客人道歉，更直言「係我下令叫佢對你特別差」，並反指投訴客無禮又冇品，「請你唔好嚟」。其霸氣回覆，獲網民激讚是「絕世好老闆」、「香港需要你呢啲好老闆！」



一間古法蒸身專門店昨日（19日）於其Facebook專頁上載貼文：「我寧願食西北風，都不賺X客錢」並附上與客人的聊天記錄。該名客人投訴店員Winnie服務態度超差，直斥其「不知所謂」。老闆回應時坦言，是自己下令Winnie不需對涉事客人保持良好態度，更列出其在店內「搞搞震」的惡行，包括對店員冇禮貌，以及在護理過程中以擴音功能講電話，騷擾其他客人。



店員勸阻數次亦被無視，無奈之下只好下令員工施計「對付」。涉事客人言語間提及不會再光顧，老闆回應謂：「我真的好怕，好怕遇着你哋呢啲客」，不但毫不畏懼威脅，反要求其別再光顧。



貼文上載近一日，獲網民力撐，紛紛「留名」等下集，並謂：「老闆好好啊！起碼唔會覺得顧客永遠是對的」、「撐你呀，有啲客係唔鬧唔鬆化！」有網民提醒老闆如此「趕客」恐影響生意，惟再次迎來霸氣回應：「我寧願食西北風都唔會忍！」不過，亦有網民質疑事件欠缺來龍去脈，「睇定啲先！」



網民有話說



Shuetkee Ng：服務業有多啲好似你咁嘅老闆就好...



Susanna Lương：我都係做服務業，香港咁多不知所謂嘅X客，就係因為太多公司縱壞晒！



Kitty Leung：好老細！做服務業真係好怕遇到X客...



Brian Chan：有冇下文？



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