動物保護法過時無阻嚇　200市民遊行促加刑責

動物權益近年備受關注，但與動物有關的法例卻被批評過時。關注動物權益團體「香港動物福利法(民間草擬)」今日(20日)發起遊行，由中環遮打花園行至政府總部。遊行約200人參與，當中不少遊行人士帶同寵物。團體指近年動物保護意識提升，但政策卻未見同步，以致發生不少動物被疏忽照顧或虐待而死的悲劇，故要求將來提出立法的《動物福利法》中，加入「飼主謹慎責任」，並提高刑罰。



遊行起步前團體於遮打花園集會，多個立法會議員發言批評政府「Hea立法」，立法會議員區諾軒認為，飼養寵物是一個責任，不應容許虐待事件發生，亦要管制放生活動。立法會議員朱凱廸指，隨着新界不同發展項目，不少原本有養動物的居民被調遷，估計有高達4000隻被飼養的動物或遭棄養，「希望政府發展時要關注埋動物議題，無理由逼啲被迫遷嘅居民做個唔負責任嘅飼主！」



遊行人士蘇先生領養狗隻多年，他今日帶同小狗參與遊行，他認為現時政府在保護動物上態度被動。近年出現不少虐殺動物的事件，他希望透過遊行告訴政府保護動物的重要性，並促政府加重虐待動物的懲罰，有阻嚇作用。