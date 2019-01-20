幼稚園停課：沙田重災　保母車或致跨校傳播

流感威脅幼稚園學童，衞生防護中心至昨日(19日)錄得234間幼稚園及幼兒中心要停課，佔全港千多間幼稚園逾20%。綜合停課名單及教育局分區學校名冊數據推算，新界區幼稚園及幼兒中心的「疫情」最嚴峻，沙田區停課學校比例全港最高，達35.8%。個別地區如馬鞍山近半幼稚園都停課。



數據顯示，新界東的沙田共81間幼稚園，當中已有29間在停課名單上，佔整體的35%，停課比例為全港18區最高；其次為新界東的北區，停課比例為33.33%；灣仔停課比例亦達32.26%。綜合港、九、新界三區以新界區的停課比例最高，達26%。屬沙田的馬鞍山，21間幼稚園當中，已有10間要停課。



對於同區會否有跨校傳播風險，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，在同一地方、不同地區流感爆發情況出現差異，其實在世界各地都有類似觀察，其中影響的原因眾多，不能一概而論，他舉例，不同學校的流感疫苗接種比率都足以造成差異。



但他提到，乘「保母車」的路程都是跨校傳播的風險因素之一。當保母車接送路程遙遠，學童停留在保母車的時間會較長，車內可能有較大機會發生學童之間互相傳播，甚至造成同區跨校傳播。專家又指，跨境學童集中在新界區上學，車程更長，車內傳播風險更高。他認為，保母車車內衞生情況、學校對學生個人衞生教育、上課前量度學童體溫，以及戴口罩等措施，都有助預防學校爆流感。