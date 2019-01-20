內地旅客逼爆多區港人叫苦　團體倡三招趕客

近年內地旅行團「逼爆」香港多區，影響市民生活，叫苦連天。人口政策關注組今午(20日)在旺角街頭舉辦論壇，討論土瓜灣、屯門、青衣等被旅客逼爆的苦況，並提出3項建議，要求政府限制內地來港旅行團的數量；港鐵成立專責應變部隊，處理內地旅客和港人在港鐵內的衝突；要求政府把限制深圳戶籍的「一周一行」簽證，改為「半年一行」，甚至「一年一行」。



組織「九龍角落」土瓜灣社區主任曾穎彤表示，土瓜灣區情況近期有好轉情況，但仍有接載內地遊客的旅遊巴霸佔泊車位情況，傍晚大批旅行團於遊覽維港船的上客碼頭聚集，又到碼頭附近用膳，滋擾居民。該組織另一名社區主任李軒朗指，旅巴違例泊車嚴重，旅巴公司或會把相關罰款計算在營運成本當中，認為政府應從源頭着手，在政策方面解決問題。



屯門社區網絡發言人王德源指出，往返屯門和市區的巴士，淪為前往深圳灣口岸旅客的「接駁專線」。對於旅遊界立法會議員姚思榮建議分流內地客到屯門黃金海岸，社區主任潘智鍵批評有關建議並非為市民利益出發，諷刺應把旅客分流到建制派議員和政府高官家門前。



葵青連結動力召集人張文龍提到，青衣為旅客前往機場和港珠澳大橋的最後一個市區，批評政府未適當規劃內地旅客人數，形容現況如同「腰圍38吋嘅人，着腰圍28吋嘅褲」。他舉例，港鐵青衣站內的客戶服務中心經常排長龍，大部分為旅客，阻礙港人購買月票，亦知悉有專做內地客生意的商店進駐青衣工廠大廈，不少旅遊巴在附近停泊，影響物流業上落貨。