政Whats噏：鄭若驊甫上任有人送鐘　預示響司法警鐘？

問責官員出席公開場合時，收到嘅禮物寓意可能都好深遠。東網翻查去年問責官員收到嘅禮物，發現唔少高官都收到同自己政策局有關嘅禮物，好似環境局局長黃錦星收到生態米、創新及科技局局長楊偉雄收到自製VR耳機、民政事務局局長劉江華收到摔跤服裝咁。最令人留意嘅係，因「放生黎智英、唔告梁振英」而被全城鬧爆嘅律政司司長鄭若驊，上任第4日即刻有人送鐘，睇返佢最近嘅表現，真係令人覺得響起司法警鐘，唔知邊個咁有先見之明呢？



鄭若驊去年一共收到80份禮物，係收禮數目第二多嘅問責官員，禮物包括2罐茶葉、1件披肩及1匹布等。佢去年1月6日上任，9日就收到1個座枱時鐘，唔止大吉利是，亦惹起唔少聯想。



此外，佢同食物及衞生局局長陳肇始都申報收到酒，陳肇始申報寫明係氈酒，但鄭若驊嘅申報就冇寫明係咩酒，不過兩人都冇保留啲酒，唔知係咪有見前廉政專員湯顯明收烈酒嘅前車之鑑，唔敢留住呢？



收禮數目最多嘅係財政司司長陳茂波，共有逾200份禮物，包括哨子、翻譯機同埋7塊紀念肥皂，佢仲保留咗其中4塊添！至於政務司司長張建宗(小肥張)就收到66份禮物，包括椰棗、對聯同埋領呔，見到領呔令人不期然諗起小肥張嘅金句，話佢好鍾意返工，一有得打呔就興奮，呢位送禮人真係好有心思喇！不過小肥張冇保留啲呔，可能因為已有太多呔啩？



教育局局長楊潤雄都收到唔少禮物，共67份，係局長之中最多嘅，包括兩樽健康膠囊、7隻小熊公仔等等，佢留起咗5份禮物。環境局局長黃錦星每年都收到好特別嘅禮物，去年就有兩個白蘿蔔、一小包生態米、拖把同埋手作大嘥鬼。至於民政事務局局長劉江華就收到一套摔角服裝及一個獎牌。



財經事務及庫務局局長劉怡翔收禮物最少，其中有8個月時間連一份禮物都冇，唔知係佢少出席活動，定係出席活動前已婉拒接收任何禮物有關呢？其實如果各司局長事先話畀人聽唔收禮，就唔使嘥咁多精神去申報或善後喇！