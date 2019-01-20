繞道被批路面鋪設不平　選定行車線路牌位置差

久聞樓梯響的中環及灣仔繞道終於通車，當然吸引不少市民試行該段預計花5分鐘的路段，有資深駕駛者批評繞道設計不善，路面凹凸不平，加上隧道入口前提醒駕駛者選定行車線的路牌設置位置，距離雙白線得太近，新手駕駛者可能不夠時間反應害怕「入錯線」，即時修正就引發隧道入口前方違例切線的危機。



擁有多年駕駛經驗的香港汽車高級駕駛協會副主席(推廣)江日雄，今日多次駕車經繞道往來港島東區及西區。江表示，繞道雖然能大幅節省行車時間，但隧道內的路面卻凹凸不平，「好似波浪咁，無西隧啲路鋪得咁平，估唔到今時今日啲建築技術仲差過舊時。」



江認為新手駕駛者應該對行駛繞道多加留神，其中一點是繞道西行線中環出口現時未接駁至林士街天橋，因此出口處行車線會由三線收窄為兩線，路程短要倍加留神，礙於隧道內不能切線，駕駛者進入繞道前宜小心選定合適行車線。



至於繞道東行線，江指在林士街停車場附近雖然有路牌提醒駕駛者各條行車線能通往的目的地，但該路牌距離下一段雙白線，以該路段的時速80公里的車速限制計算，僅數秒鐘便會駛過，造成不熟路的駕駛者隨時「入錯線」，他建議不熟路的駕駛者宜在該處減慢車速選好行車線，以免其後違例切線。



江又指，繞道西行線清風街入口附近行車線有其他前往銅鑼灣的車流，兩個方向的車輛可能於該處「交叉」匯合，有機會容易釀成交通意外。