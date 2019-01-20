繞道通車僅4巴士線駛經　非全日運作市民須留意

中環灣仔繞道通車，巴士迷卻未必有緣坐着最愛的交通工具試新路，因明日(21日)首個上班上學日，只有4條巴士線改經繞道，且非全日運作。東區區議員趙家賢稱，今(20日)運作首日見到中區入繞道有入線混亂問題，認同巴士公司需時觀察及試車，但有關方面必須定期公布數據及同步研究各路線現有上落客位是否要調配，盡快將合適路線改行繞道，讓居民多一個選擇。



運輸署早前公布，明日起將有4條巴士線使用繞道，但全部均只在周一至五繁忙時間提供服務，包括新線新巴720X及三條改道路線：新巴88X、城巴962C及969C，而班次最多的是屯門往返鰂魚涌的962C，周一至五每日全日有4班車。至於新巴18X及新增33X在繞道通車後會進行巴士路面測試，確定行車路線後才投入服務，而新巴城巴有8條線會改道，於干諾道中天橋後改行民寶街、耀星街及龍和道。



繞道巴士線有限，但趙家賢也不認同立即將所有可行路線改經繞道，指半年是最基本考量時間，同時讓持份者商討出受惠人數最多、影響最少的巴士改道方案，而他擔心一旦減少分站及縮短行車時間變「快線」後，巴士公司會趁機加價，市民亦要衡量得失。