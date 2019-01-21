賀香港電車115周年　日藝術家寫真鋪車身創出特別版

為慶祝成立一百一十五周年，香港電車與日本藝術家松田浩一合作，以松田拍攝的三百五十幅照片裝飾一輛電車車身，化作藝術電車，並行走不同路線，見證時代變遷，也展現香港獨特的中西文化合壁面貌。



六十五歲的松田浩一，退休前從事城市規劃工作，對城市建築變化十分敏感，五年前首度來港，看到一輛車身寫有慶祝一百一十周年字樣的電車，自此對電車和有電車的香港街景留下深刻印象。他再次來港時，發現電車的車身廣告不斷更換，自此更愛上香港電車，決定要定期在同一個位置紀錄電車車身廣告，過去數年已辦過逾五個與香港電車有關的展覽。



為拍攝電車，他五年間往返香港逾廿次，平均每次紀錄三十至四十輛電車車身，至今珍藏逾五百張不同電車車身廣告的照片，而在筲箕灣電車總站拍攝也非隨意之選，「我曾去過跑馬地、堅尼地城、北角，用半年時間，最終落腳筲箕灣電車總站，因為背後的唐樓能夠展現本土元素，如晾在樓外的衣物、冷氣機及廣告牌。」他稱，通常在下午二時至六時期間拍攝，因光線穩定又有充足遮蔭，每張照片的構圖都是電車佔三分二、唐樓佔三分一，靠的並非甚麼拍攝神器，只是雙臂夾實靜待每輛電車來臨，再按下快門。



他形容電車色彩繽紛，車身的不同廣告展現香港的變遷和中西融合的一面，充滿魅力，同時又反映香港蓬勃的經濟發展。他精選約三百五十張照片鋪滿一輛電車車身，希望透過一系列靜止的相片，帶出香港具動感又富色彩的一面。他稱:「你不會在世界其他地方找到如此獨特又色彩繽紛的雙層電車。」也慨嘆在東京和大阪，愈來愈多電車因發展而消失了，直言香港能保留有一百一十五年歷史的電車，十分厲害。