大埔16小店走塑7天　顧客減用塑膠有禮品

臨近歲晚，市民紛紛外出辦年貨，團體「生活書院」即日起與世界自然基金會香港分會合辦為期七天的走塑活動，聯同大埔區十六間小店推行走塑獎勵計劃，市民光顧時只要減少使用塑膠包裝可獲印花，儲足印花可換領禮品一份。有餐廳店主坦言一直想推行環保，如減少使用飲管，但礙於成本及選擇問題未能實行，促請港府增加資助，協助商界落實環保措施。



參與商舖之一的大埔鳳城澳門手信店，店主李太大讚活動助人助己，不但可為環保出分力，更可節省店內開支。她指，每月花三、四千港元購買包裝用的膠袋，而每日僅三至四名客人自備環保餐盒等盛載食品，相信活動可減省使用膠袋。雖然店內的食品多以膠袋預先包裝，但她提到該店有未預先包裝的話梅、甘草欖等食品，歡迎市民自備環保盒。



另一餐廳生龍清湯腩店主伍小姐指，曾想轉用環保飲管，但成本及方便程度不及原有的膠飲管，故選擇「走飲管」。但她認為，環保不可只單靠商家，「點解政府唔可以有少少資助？」例如津貼店主購買環保餐具，以推動更多商家落實環保，另應加強教育市民，改變消費者使用飲管等習慣。



活動即日起至廿七日舉行，參與計劃的店舖包括素食店、麵家、茶餐廳、小食店、菜檔等，市民只要主動提出不需任何即棄塑膠用品，即可獲印花一個，按印花數量便可得環保餐盒、飲管等禮品。