Dr.東：長者骨折唔使驚　小冊子教照顧技巧增自理能力

「跌倒、斷骨、唔敢郁、機能衰退！」長者一旦曾因跌倒而骨折，即使術後康復，也可能陷入上述惡性循環。為提升骨折老友記活動能力及自信心，瑪嘉烈醫院骨科及職業治療部去年開始試行「我做得到」計劃，透過顯淺標示圖及小冊子，訓練病人自理能力，同時教授家屬照顧技巧，半年間有近一百三十人受惠。



不少長者有骨質疏鬆問題，跌倒難避免，也易導致脆性髖關節骨折，瑪嘉烈醫院每年平均進行三百八十宗相關手術，七成以上為八十歲以上的長者。該院職業治療部部門經理鄭慧慈指，長者要接受手術，本已有很多憂慮，不少人更只敢躺臥在床變得過分依賴家人照顧，而長時間缺乏活動最終令其身體機能加快退化。去年三月開展的「我做得到」計劃，目標就是讓年長病人術後盡早重新參與日常活動。



該計劃目前在老人科病房及主要接收急症骨折長者的綜合外科病房推行，推出後半年內已服務了一百二十七名病人及其照顧者。一級職業治療師顏綸欣表示，治療師會在病人入院後立即評估其自理能力，例如可否自行進食、梳洗及穿衣等，之後會在其床頭貼上標示圖，以紅黃綠三色標示各方面的自理程度，方便病人和家屬隨時了解最新情況。他們亦製作了圖文並茂的小冊子，教導病人及照顧者術後自理活動姿勢要點，有需要時又會家訪，建議病人如何改裝成更安全的家居。



溫婆婆平日與兒子黃先生同住，她去年八月跌倒令左邊股骨頸骨折，需接受半人工髖關節置換，黃憶述母親本來非常擔心：「佢跌倒時話今次實跛啦！你點照顧我啊？」幸有治療師用小冊子教導他護理細節，如媽媽上落床時雙腳移動次序。結果，溫婆婆的自理標示圖由入院的「滿堂紅」，至四日後轉院前已進步至所有活動只需一人協助，已出院五個月的她如今已可撐着拐杖在家中正常活動。



鄭慧慈補充，推行計劃後，病人自理能力明顯提升，幾乎所有病人在術後三天能在照顧者協助下離床，超過一半人五天內亦可在協助下如廁。她提到，即使部分病人本來活動能力已極差，亦希望透過計劃鼓勵他們有限度自理，在病人和照顧者信心提升後，害怕無力照顧而要將長輩送至安老院舍情況亦減少。



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