三門仔風平浪靜　成藝人滑水聖地

飽覽吐露港海景的大埔三門仔，近年成為藝人滑水勝地，除歌手張崇基和藝人張栢芝胞弟張豪龍曾在此合作開設滑水學校外，由於該處風平浪靜，適合易學的無繩滑水(wakesurf)，不少藝人和女模特兒可以輕易在水上一展身手，其中袁偉豪和胡定欣在三門仔滑水便曾成為娛樂新聞。而田蕊妮、吳業坤和吳千語等滑水短片和照片，更被另一間滑水學校上載至社交平台，以明星效應作招徠。



張崇基有份創辦的香港滑水學校（TWS）設在三門仔漁安街七號船廠，學校網頁顯示設有沐浴間及私家碼頭。張崇基表示，一二年滑水運動員拍檔許中信駕車失事過身，學校隨後結束。他近年專注教唱歌及演出，張豪龍亦已轉行，餘下一架快艇去年五月已賣出，他間中以教練身份教相熟朋友滑水。



花式滑水（wakeboard）是利用快艇高速的拉動，玩家要拉繩站立在滑水板上，借助波浪滑行及凌空飛起做出各種動作；而無繩滑水則是靠快艇行駛時的「船尾浪」，將滑水板一直向前推，只要保持平衡即可滑行及玩花式，速度較慢且受傷機會低，近年吸引很多人學習，在娛樂圈尤其流行。



大埔除魚排可停泊快艇，不少私人滑水教練亦選擇租用漁安街船廠，共用該處的浮台碼頭、儲物間及更衣室等設施。他們會在網上留電話接洽生意，因快艇馬力影響波浪的大小，而「船尾浪」愈大可更自由做出花式，因此學費亦與快艇型號掛鈎，每小時由七百元至二千元不等。