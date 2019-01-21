巡查竟需獲承租人同意　議員轟部門卸責

本報曾踢爆多區船廠違規出租遊艇位圖利，並揭露船廠將廉租官地「劏」成多個車房，柴灣公眾貨物起卸區更被人分租挪用作船廠牟利。如今再有大埔三門仔的船廠僭建碼頭出租滑水快艇泊位，立法會議員柯創盛質疑同類事件一而再發生，反映地政總署執法不力，縱容違法，令香港法治受挑戰。而且部門要得到承租人同意才可進入船廠巡查執法，做法過時，地政總署應與海事處聯手執法，不能讓事件持續發生。



柯創盛指出，政府用地被僭建佔用涉及公眾利益，地政總署應檢討法例，不能等承租人同意才進入巡查，否則承租人將潛建問題處理妥當才讓部門進入，失去巡查的作用，部門應完善法例及巡查機制。至於海事處要等地政總署巡視後才可執法，他批評部門互相卸責，制度僵化，應聯手打擊違法佔用土地或水域情況。



立法會議員譚文豪則指，三門仔的船廠可能早已在政府土地上運作，政府後來以短期租約租予船廠，存在歷史因素，但不能再僭建及作租約以外用途牟利。他認為事件嚴重，政府應按船廠改變的用途追討租金差價，並收回土地。他指非法泊位存在無保險保障問題，審批遊樂船泊位的海事處不能坐視不理，事件反映海事處與地政總署均「懶懶閒」，未有嚴厲執法。



全港以「短期租約」形式租出的政府土地有五千三百宗，總面積二千四百公頃，地政總署前年底只將可供非政府組織申請，以短期租約形式租用的空置校舍等用地清單上網，供公眾查閱。譚文豪認為，其他已承租的租約保密，令公眾或傳媒無從監察有否僭建或租金是否合理，應將資料公開。

