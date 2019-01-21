中環灣仔繞道首個上班日　留意4塞車黑點危險位

中環及灣仔繞道和東區走廊連接路今日(廿一日)迎來通車後首個上班日，受繞道工程未完全竣工及相連道路設計限制，繞道東行線及西行線出入口都產生交通樽頸位，預期駕駛者今日若取道繞道往來港島東西將遇上四個塞車黑點及切線危險段。九巴更預計近港澳碼頭一段干諾道中可能會嚴重塞車，隨時抵銷繞道所節省到的行車時間。另外，今日起將有四條巴士線於早晚繁忙時間行經繞道。



「起足」九年，造價達三百六十億港元的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路昨日終於通車，提供新路供駕駛者往來港島東區及中西區，港府指相關車程縮短至約五分鐘。不過，東網發現繞道存在最少四個潛在交通樽頸位，可能導致塞車或因切線發生意外，抵銷新路段節省到的行車時間。



最大的樽頸位在繞道西行線中環隧道出口，礙於該處連接林士街天橋的道路需於通車後一個月才竣工，經繞道前往西區的車輛出隧道需掉頭駛回環球大廈附近，再轉入干諾道中，經干諾道西往目的地。昨日雖然是假日，使用繞道的車輛有限，但昨日下午三時後，繞道西行線中環出口及灣仔北出口一帶亦出現「大塞車」，車龍「倒塞」回隧道，運輸署需即時呼籲駕駛者使用告士打道及干諾道等「舊路」前往西區，相關車龍至昨日傍晚六時才消失。



繞道中環隧道出入口亦存在另一個樽頸位，由於隧道內不准切線，東行線駕駛者需於林士街停車場附近路段先選定行車線，左邊慢線往灣仔北，靠右的中線及快線則前往北角及東區，但昨日該處有不少駕駛者懷疑因為不熟悉新路劃分，未有及時選定行車線，結果在隧道入口前方違例切線，導致後方車輛需急煞，險象環生，今日預計該類情況亦會發生，引致交通擠塞或意外。



繞道西行線於北角則有兩個樽頸位，其中一個位於清風街隧道入口，西行車輛可於興發街左轉入清風街，然後進入繞道，但興發街可分別前往銅鑼灣及東區走廊，附近一帶有多盞交通燈，平日繁忙時間該處已經是塞車黑點，日後有新增車流相信會「塞上加塞」。



另一個西行樽頸位則位於繞道北角入口，該處連接東區走廊，駕駛者需於東廊近物料供應處舊址路段選定行車線，靠左經東區走廊往天后、銅鑼灣及紅隧，抑或靠右進入繞道前往灣仔北、中環及西區。昨日該處有不少駕駛者亦懷疑因為不熟悉新路，在隧道入口處緊急切線，影響後方車輛慢駛或煞車。



日前網上亦流傳一張聲稱是九巴內部通告，內容稱因應中環及灣仔繞道開放後，近港澳碼頭一段干諾道中有機會發生嚴重交通阻塞，車務督察會按現場交通情況，安排巴士改道。九巴發言人承認，內部曾就繞道交通狀況制訂應變計劃，職員會留意路面狀況作靈活調配。



此外，繞道內限速八十公里，設有八部快相機和百部高清攝錄機，駕駛者切勿因「大直路」而超速，或肆意在繞道段胡亂切線。至於使用公共交通工具的市民，今日起新720X及88X號線，以及城巴962C和969C號線將會行經繞道。