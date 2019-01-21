乘客病再壞機門　聯合航空260飛港客-30°C等逾18小時折返美國

美國聯合航空一架原定由新澤西州紐瓦克機場飛到香港的波音777客機，在當地時間上周六（19日）下午起飛後不久，因為有乘客不適而要轉飛加拿大，卻因為冰天雪地機門凍壞無法再起飛。機艙外只有攝氏零下30度，260名乘客苦等逾18小時，替換客機才起飛將他們接回紐瓦克機場，整個「原地踏步」行程預計經歷差不多27小時。有乘客坦言，這是她歷來最糟的一趟旅程。



涉事的聯合航空179號航班，美國東岸時間19日下午約3時在紐瓦克機場起飛，但飛了約3.5小時，因為有乘客不適，客機要被逼在加拿大的鵝灣軍用機場降落。



客機降落時已是加拿大的當地時間晚上9時半，病人被送了下機，飛機亦補充了燃油，但據報由於當地氣溫只有攝氏零下30度，一扇機門因而凍壞不能開啟，維修人員最終無法修好機門，機師於是決定召來另一架客機，將乘客接回紐瓦克機場。



可是，由於晚上沒有海關人員當值，乘客們不能入境加拿大，被迫要待在客機上捱冷。美聯社報道，不少人只能蓋着由空服員派發的薄氈發抖。一名譯音姓廖的男乘客則表示，遠離機門的乘客尚且夠暖，但難為了坐在機門附近的空服員。



據報機組人員與乘客溝通不多，而客機逼降後10小時，機上的食物和飲品也愈來愈少，最後航空公司從當地的冬甩店叫來外賣，派發給乘客。但有乘客直言，食物和咖啡不足以平息他們的怒火。



替代的客機據報在逼降13小時後飛到，但根據乘客在社交網群組表示，到客機逼降後18小時20分鐘，即加拿大大西洋時間20日下午3時54分，替代客機才起程飛回紐瓦克。預計客機會在美國東岸時間20日下午5時48分着陸。



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