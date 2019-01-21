探射燈：援助基金杯水車薪　無助居民紓困

受天災或意外影響的人士，可以申請「華人慈善基金」或「緊急救援基金」，前者發放金額由3000至8000元不等，由民政事務總署負責審批和發放；後者則由社署、地政總署﹑海事處及漁護署負責發放，惟兩者只可二擇其一。有立法會議員批評援助金金額只是杯水車薪，對於災民幫助有限。



根據立法會文件顯示，華人慈善基金的申請個案由2008年颱風黑格比近150宗上升至2018年山竹1000多宗，反之申請地政總署批出B項的緊急救援基金的個案則由2008年600多宗跌至2018年不足200宗。



「政府話除非家破人亡先有8000蚊，如果唔係一般都係得3000。」受山竹影響的李太申請華人慈善基金獲得3000元援助金，「10年前黑格比都係得2700蚊，10年後只係加咗300，追唔上通脹」。陳伯的居所前年被天鴿掏空，地下下陷通空，家具全被沖走。即使獲得3000元援助金，無助他修葺家園，至近1年後獲義工協助，才將下陷的路面維修好。



「呢個金額簡直係杯水車薪。」社福界立法會議員邵家臻批評，3000元的援助金無助災民紓困，而且批核工作透明度不足，又以避免雙重利益為由限制災民只能申請一項援助金，甚至連宣傳工作都欠奉，質疑政府沒有決心幫助災民。他建議政府建立一套客觀標準，計算基本生活開支按人口比例發放援助金。

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