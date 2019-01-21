探射燈：海堤設計失誤　恐釀排洪危機

政府於颱風天鴿後斥資830萬元，在鯉魚門馬背村和馬環村數處位置修建石築海堤、石籠護土牆等防洪設施，工程趕及於山竹襲港前3星期完工，為沿岸一帶住屋起緩衝作用。不過有工程師批評有關海堤未有配合該地渠務狀況，衍生危險和排洪問題。



馬背村海堤排的大坑渠，由於屬山水出水位置，政府興建石築海堤時渠口留有空隙未有鋪設巨石，卻令海浪集中沿決口湧入，沖毀寮屋和路面。土木工程拓展署事後作出「補鑊措施」，於決口擺放2條水管，再於水管上鋪設巨石填補決口。



「一開始就應該要整排水管，如果唔係一旦海水倒灌，上游有機會水浸。」香港註冊專業土木及結構工程師彭振聲指，政府於海堤工程開展前應先規劃排洪問題，直言當初單靠留空隙出水的方法並不理想，要有正式的排水管連接山水渠。土木工程拓展署發言人回覆指，就鯉魚門馬背村大渠口位置的一段石築海堤因颱風山竹受損及出現決口，該署會協助修補該段決口，預計工程將於今年3月完成。

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