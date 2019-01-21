探射燈：風暴過後懶維修　災區防洪現決口

超強颱風山竹吹襲後逾4個月，各區仍有不少設施未修好。其中常受風災蹂躪的鯉魚門近岸海堤現決口，山竹時有家園被沖毀，路面現大洞，至今未有部門負責；將軍澳擬加建防浪牆，惟部門「自掃門前雪」，令防浪牆斷橛禾蟲。每次風災後，維修均重鋪同樣的物料，損壞更不斷輪迴，區議員直斥政府未吸取教訓，浪費公帑。



政府於前年颱風天鴿吹襲後在鯉魚門海岸修建海堤及護土牆，但馬背村海堤排一處卻形成決口。政府指該處屬山水渠位，不能堵塞，山竹期間大浪集中沿決口湧入村，沖毀一間寮屋，路面出現2米乘半米的大洞，至今未有部門承擔責任。



「起石築海堤時我哋提過決口問題，政府一直話會研究，到依家沖爛咗條路同間屋，部門全部喺度推卸責任。」家園被毀的宋女士一家寄居親戚家，她質疑海堤設計失誤。至於未有搬離的陳先生，則擔心房屋有倒塌危機，出入亦險象環生。



將軍澳海濱長廊沿岸海堤設施遭受嚴重破壞，大量路磚被沖散，近80%樹木倒塌。上址2013年啟用以來，經歷颱風海鷗、天鴿和山竹蹂躪，沿岸的狐尾椰子樹和百歲地磚多次被吹毀。西貢區區議員張美雄狠批政府未有於風災吸取教訓，「政府急急腳種番一樣嘅樹，鋪番同一種磚，每次風災後要使10幾萬（元）做維修，完全係浪費公帑。」



土木工程拓展署早前宣布沿將軍澳海濱公園加建高1.1米的防浪牆，全長500米。不過有關設施只興建於近將軍澳市中心一帶的海岸，未有包括同樣重創的南面海濱長廊（康城段）。張解釋問題源於政府部門各自為政，「一條海濱長廊分開康文署同路政署管，缺乏協調，令兩段嘅設施同管理差好遠。」



立法會議員郭偉強表示，未來極端天氣將日益頻繁，政府有必要全面檢視和訂立應對的防洪策略。他認為政府就極端天氣展開顧問研究需時18至24個月為期太長。



地政總署回覆指馬背村大坑渠上蓋路面屬於公共去水渠，該署並不負責該處損毀維修工作；而民政總署則表示上址屬於寮屋區域，並非該署負責。土木工程拓展署發言人回覆指，將軍澳海濱長廊南面由地政處負責管理，相關部門現正商討制訂合適的改善工程。另外因應氣候變化所導致的極端天氣，該署將開展顧問研究，檢視沿海較低窪制訂合適的防禦措施。

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