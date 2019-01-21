4巴士線行中環繞道　天水圍首班969C爆棚乘客憂塞車

中環灣仔繞道昨日(20日)甫通車已出現塞車情況，今日(21日)為通車後首個上班日，不少市民擔心會塞上加塞，今日更將有4條巴士線使用繞道，包括新巴720X及88X號線，以及城巴962C和969C號線。其中於今早7時20分由天水圍開出的首班969C已載滿乘客，有乘客表示不知今日會改行繞道，對塞車情況有點擔心，該巴士最後在8時46分到達康怡廣場，乘客亦指到站時間與平日一樣。



根據城巴資料顯示，969C全程約85分鐘，駛出天水圍後第一個站是北角消防局。鄭先生與2名親友一同乘車，打算9時要到北角，鄭生不知969C今日開始改行中環灣仔繞道，他指如果出了繞道仍塞車便搭的士。他指，昨日在怡和大廈附近已見塞車。鄭小姐則指今日是第一次搭969C，對塞車情況「都真係有啲擔心」。



市民黎先生每日都會乘搭969C到北角上班，他指平日巴士在金鐘至灣仔的路段會塞車，期待繞道可省去此段塞車時間。他指昨日亦有駕車嘗行繞道，由中環至北角一程耗時5分鐘，但入繞道前塞近20分鐘，他認為「其實每個人都係貪新鮮去試吓」，相信之後車流會見改善。



東網記者亦一同乘搭今日首班969C線巴士，最終在8時46分到達尾站康怡廣場，車程與巴士公司網站顯示的全程85分鐘相若，即到站時間與平日一樣。