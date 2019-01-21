中環灣仔繞道誘三隧分流？　網民轟三條隧道一齊塞

政府力推「三隧分流」議案，提出以紅隧、東隧加價補貼西隧，調整3條海底隧道收費以分流過海車龍。三隧分流尚未實施，但中環灣仔繞道開通後的今日(21日)首個工作天，西區海底隧道港島出口附近、林士街往中環方向的天橋橋面等交通相當擠塞，有網民在社交網站揶揄指三隧已自動分流，亦有網民指「唔使分流，三條隧道一齊塞」。



有網民今早留言指「就現有目測，中環東行入口阻一阻，告士打道紅隧方向即有改善，不用三隧分流啦」，亦有網民指「真係分流咗，東有東塞西有西塞！」但有選擇紅隧過海的網民指，「今日行紅隧先醒，畀20蚊有西隧速度」。



今早9時後西隧港島出口附近，以及上環干諾道西、干諾道中和林士街往中環方向的天橋橋面，交通仍相當擠塞。車輛反方向由西區東行駛入繞道前，在干諾道中行車天橋出現車多擠塞的情況，龍尾去到西區海底隧道出口。運輸署回應指，過往繁忙時間都出現類似情況，提醒傍晚放工時間西行線估計會較為繁忙，如東區走廊及干諾道中位置，提醒駕駛者因應情況選擇走線。