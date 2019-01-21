西醫涉誤診腹膜炎女病人兩日後亡　專家指應床上檢腹

西醫羅錦鈿涉於2013年3月3日疑誤診腹膜炎病人患腸胃炎，令一名黃姓(音譯)女病人未及時接受適切治療，結果黃兩日後在聯合醫院離世。羅被控兩項專業失德，包括疏忽診症和未轉介病人至急症室。醫委會今(21日)繼續聆訊，專家證人蔡惠宏作供稱，根據案中病人情況，為病人診症時需要躺在床上檢查腹部，特別此案的病人需定時進行洗腎，預計腹部有兩公升液體，臥床檢腹對她來說是最好方法。



蔡作供時提到，自己1980年在香港大學醫科畢業，1987年開始在中環私人執業。他指看病時一般看病人的病歷記錄，或從病人或家屬口中得知病人病歷，再親身診斷病人病情。他說，每間診所都有病床讓病人躺下，檢驗腹部要臥床才能診斷，醫生需要觸及病人腎和脾臟。若病人患上腹膜炎，預期觸及腹部會感到痛楚。



控方問蔡若病人拒絕被轉送醫院時，醫生會怎樣做。蔡指若果病人拒絕轉送醫院，會在醫療記錄寫下病人拒絕送院原因，以保障自己，因為或會有類似今日這種情況出現，不作記錄的話醫生會好麻煩。



蔡續說，若病人當時神情呆滯、反應慢，會是其中一個考慮轉送醫院的因素，因為長者精神情況會有變化，醫生要判斷病人是否需要進一步檢查，亦同意呻吟、呼吸困難等都是考慮轉送病人入院的指標。辯方大律師問蔡若無腹痛、腎水清晰等是否診斷腹膜炎因素，蔡認為，案中病人嘔吐變得更嚴重，不能只看局部病徵，需要全面觀察。