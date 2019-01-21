稱遭嘲「VIP」　衞生署助理告上司殘疾歧視

患有躁鬱症的衞生署健康監察助理，指控其直屬上司在一年間多次以其精神問題作為笑柄，令她感到侮辱及尷尬。當事人早前透過平機會入稟法院，控告其上司違反《殘疾歧視條例》，要求上司向她作出感情損害賠償。案件今(21日)在區域法院開審。



庭上所見，原告李麗艷右手持物似有困難，主要以左手翻閱文件，有時需法庭書記幫忙。李作供表示2015年8月被調往落馬洲支線口岸工作，其後工作時因突然暈倒被送院，故由2015年9月3日放病假至今，本來2016年2月會進行頸椎相關的手術，但手術因事延期，現暫未知手術日期。



原告又指，自己的精神問題本來每隔數月才覆診，其後被要求隔1至2周便要覆診，「證明我嚴重咗，要care(關顧)我多啲」。惟辯方指她於2014至2015年的相關時段，只有4次的覆診紀錄，質疑情況非如她所言般，亦質疑其精神問題沒影響工作。原告不同意沒影響工作，解釋只是不想再看醫生，認為覆診也只着她吃藥，沒有用處。



原告稱於2006年認識答辯人梁少芬，並曾共事，她同意於相關時段並非只有答辯人一位上司。她又表示其他上司或同事會稱呼她「Daisy」，但梁稱呼她做「Daisy姐」及「VIP」等。於相關時段，原告指梁嘲弄她為「VIP」，又透露其病歷，曾被嘲「你咁鍾意臨時申請早退嘅，不過算啦，你係VIP」，梁又曾指她「你又病發喇」及「你有思覺失調」，更聲言要掌摑她等，認為梁歧視她。



辯方質疑原告之前未有向高層投訴梁，但原告指曾向一名鄭姓上司提過。辯方亦舉出原告曾表示，有其他同事問她的兒子是否有精神病、叫她「玻璃人」等，此與梁並無關係。原告不同意，指是梁「帶動一個氣氛」。