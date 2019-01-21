指公僕不單睇薪酬　議員倡工作環境納入考慮

公務員薪俸及服務條件常務委員會(薪常會)，去年就公務員薪酬水平調查及入職薪酬調查進行檢討並提交報告，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(21日)舉行會議，有議員指出要挽留公務員繼續留在政府工作，不單要考慮薪酬因素，長遠亦應考慮工作環境。



薪常會早前建議，維持每6年一次進行薪酬水平調查，下一次調查可於今年稍後時間進行，而入職薪酬調查則建議由每3年一次，改為因應有特定情況，有需要才進行。



立法會議員陳凱欣表示，薪酬水平對政府能否挽留人才重要，認為除與私人市場比較外，亦要考慮公務員的工作壓力和超時工作問題，又指公務員並不單純考慮薪酬，建議長遠考慮工作環境因素。議員謝偉銓則希望，當局可以諮詢其他公務員組織對調查的意見，擔心有組織會杯葛調查，因為過往曾有工會因有意見不同而出現杯葛的情況。



公務員事務局局長羅智光表示，公務員薪酬政策為提供足夠薪酬，以吸引、挽留及激勵有合適才幹的人士，為市民提供有效率及成效的服務。他同意要顧及公務員的工作問題及士氣，而減低壓力主要方法是增加人手，例如2018/19年度已經增加3.7%人手。