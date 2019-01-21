稱國泰地勤忙傾偈致錯失登機　女子索賠敗訴申覆核

一名女子原欲與2名幼女乘國泰航空的飛機由美國三藩市返香港，但國泰指她們遲到而拒絕登機。事主反指是因駐美的國泰地勤職員「掛住傾偈」，令她無法辦理登機手續而錯失登機時間，事件更令她們滯留美國41天及需改乘其他航空公司飛機回港，損失逾7萬港元，她早前循小額錢債審裁處向國泰追討5萬港元敗訴，她再提出覆核裁決結果，案件今(21日)在小額錢債審裁處開庭聆訊。審裁官聽取陳詞後，押後至2月4日裁決。



申索人余雪詩，被告國泰航空有限公司。庭上透露，被告指稱一般乘客透過電郵收到機票資料時，都需要閱讀夾附的「乘客及行李運輸的一般條款」並同意內容，當中包括客人明知道需要在指定時間前辦理登機手續，故認為申索人亦已同意有關條款。



申索人今陳詞時反駁，指她從沒收過被告傳來相關條款，而國泰也無法證明曾經傳送過有關電郵給她，她質疑：「冇見過，就要我同意？」申索人又指，事後她才有機會查看條款細則，但內容全是英文，她不明白內容。後來她再發現中英文條款長達五十多頁紙，認為國泰難以確保乘客明白全部內容，質疑國泰透過「隱藏條款」打壓乘客，並指「我建議你，不如登報紙啦」。



被告一方指早前已把書面陳詞呈交法庭，故今天不在庭上陳詞。審裁官稱需時考慮，故押後就覆核作裁決。