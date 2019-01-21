街市現代化計劃　議員動議搬遷租戶維持原租金

立法會研究公眾街市事宜委員會今(21日)召開會議，討論「街市現代化計劃」、街市空置情況及攤檔的租金調整機制。議員邵家臻動議促請政府，讓受計劃影響需搬遷至其他街市的租戶，今後每月所交的租金應維持原本水平，獲一致通過。



食物環境衞生署副署長陳靜婉表示，難承諾租戶在翻新街市後保持原先租金水平，因在翻新工程後會攤檔會重新劃位，而租金會由差餉物業估價署釐定，主要考慮在同一街市或同類的食環署公眾街市的地理位置、設施、面積等。



議員何啟明要求政府按呎數計算租戶的冷氣費，遭陳拒絕。她強調署方做法與其他政府部門一致，即租戶需分攤公共空間的冷氣費，會與租戶保持緊密溝通。陳稱以往在公眾街市裝冷氣需尋求80%租戶支持的指標，不適用於在街市現代化計劃，而計劃亦無尋求租戶支持的硬指標。議員邵家輝質疑無方案會有百分百租戶同意，擔心推行計劃遙遙無期。



另外，食物及衞生局副局長徐德義表示，現時公眾街市攤檔以公開競投及圍內競投出租，租金由市場主導，因歷史因素問題攤檔租金一直偏低，食環署轄下的公眾街市及熟食市場租出的12,600個攤位，有80%的租金低於估價署評估的參考租金，故有需要檢討租金機制，而租金水平需充分反映攤檔的經濟價值。



邵家輝擔心在機制下租金會大幅提高，會趕走小租戶令大財團進佔公眾街市，陳表示，申請需以個人名義申請，又稱部分攤檔以極平租金承租，導致有租戶分租攤檔謀利，她強調機制並非推高租金，而是營造公平的競爭環境及保護公眾利益，推行機制時會諮詢有關持份者。



對於公眾街市空置率問題，徐指會以短期租約及優惠租金安排吸引人承租，議員麥美娟建議短期租約可在節日及長假期時出租，陳指會積極考慮，希望幾個月內完成檢討。