政Whats噏：建制派冷待工程撥款　官員被問到口啞啞

林鄭「議員批准論」引爆建制派怒氣，繼續冷待綑綁逾萬個工程嘅基本工程儲備基金整體撥款。立法會工務小組今早(21日)開會，官員「罰坐」任民主派議員隨意提問，民主派議員朱凱廸同區諾軒分別已提問逾10次，但其中問及部分項目細節時，會上突然鴉雀無聲，冇官員「認頭」回答，尷尬一分鐘過去，就有代表話可以會後交補充文件。雖則撥款綑綁逾萬項工程，但已有38名不同部門嘅官員一齊開會，竟然都冇人識答？



區諾軒第5次提問時，話想知道「運輸與土地用途評估─可行性研究─顧問費用」係用嚟做乜？評估包唔包大嶼山或港島用地？搵咗邊間顧問公司？預計幾時完成呢？呢幾條看似好基本嘅問題，竟然過咗半分鐘都無官員回應。



議員盧偉國都忍唔住問：「邊個掌握相關資料？」現場繼續鴉雀無聲，在席官員「你眼望我眼」，一臉茫然，有人都嘗試揭吓書搵，但都係冇人出聲。及後盧直問係咪土木工程拓展署負責？署長劉俊傑先打破沉默反問項目總目係乜，區諾軒讀出「水蛇春」咁長嘅號碼後，劉就建議會後再提交資料。



此外，議員郭家麒就話，好多康樂及文化事務署轄下體育館都冇冷氣，政府早前答應會喺青衣楓樹窩體育館安裝，但至今乜都冇做過，要求官員解畫。建築署署長林余家慧就話體育館一般由署方負責改善或維修，技術上支援康文署，但該署無提出要求。郭即要求康文署回應，現場再次陷入一片寧靜。



及後路政署署長徐永華試圖回應郭另一條提問時，要求郭提供項目所在頁數，郭直言冇頁數喺手。徐話，咁不如等確認頁數後再補充資料？郭即怒斥有冇搞錯，咁下次上嚟開會回應，開會都答唔到咁嚟做乜？擾攘一輪後，盧偉國回到楓樹窩體育館問題，卻發現原來冇署方代表開會喎。



官員上立法會接受議員質詢，最基本要預備好自己部門內嘅資料，依家畀議員問兩句已經「口啞啞」，明顯係冇做功課，相信建制派繼續唔理，民主派又任意追問，官員「冇底氣」嘅弊病勢顯露無遺！