智障女遭六旬漢帶返家非禮　曾睹對方與2女赤裸打邊爐

六旬男子街中兜搭一名輕度智障的女子，要求對方做他女朋友，又邀請對方前往其住所，卻目睹他與另外2女全身赤裸打邊爐，兼與2女進行性行為。男子其後又摸該輕度智障女子的私處，之前又要求對方替他口交等，並拍下照片。事件直至男子因事被捕，在他電話中搜出有關照片才被揭發。男子今(21日)於區域法院承認5項非禮罪，辯方表示就案情某部分將有爭議，並呈上稱是事主所撰的2封求情信，惟控方卻質疑該2封信並非事主的意思，故案件押後至3月8日就爭議事項展紐頓聆訊。



被告林錦華(64歲)還押候訊。庭上案情指女事主X(現年約31歲)智商只有68，被判定為精神上無行為能力的人，適應能力只有9歲5個月。



在2013年，被告於沙田街上走近X，問X可否成為他女朋友，X答應。被告於是便帶X往公園草地小憩，被告期間吻X嘴，又揸X胸，更揭起X上衣，吻X胸，兩人更交換電話。



翌日，被告藉口帶X見妹妹，卻把X帶往賓館，要求X替他口交，被告又用陰莖觸碰X私處。再一日，被告又邀約X到其住所，被告赤裸坐地上，又要求X替他口交。接着第二日，被告再邀約X到其家，卻見被告與另外2名女子全身赤裸打邊爐，及後被告又與2女性進行性行為，被告之後又吻X及摸X私處。於2017年，被告又邀X到其家替他口交。同年7月，被告因事被捕而揭發事件。