立會左中右三路狙擊鄭若驊　建制派促交代放生黎智英

「放生黎智英、唔告梁振英」而被炮轟的律政司司長鄭若驊，在沒有外判或徵詢獨立法律意見下，決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元案件，事後更狡辯稱案件涉及律政司人員才要外判或徵詢獨立法律意見，遭各界炮轟「隻手遮天」、擅改檢控準則。立法會左中右循三路狙擊鄭若驊檢控亂龍，而在全城怒吼下，鄭終答允出席本月28日立法會司法及法律事務委員會會議解畫，屆時民主派要求鄭交代檢控準則外，建制派亦促鄭解釋為何不檢控壹傳媒黎智英涉及的「黑金」秘捐案、違法佔中案及刑恐東方報業集團(東方)男記者案。



有民主派議員早前去信司法及法律事務委員會，要求邀請鄭若驊出席會議並交代不檢控梁振英UGL案的理據。委員會主席梁美芬今日(4日)表示，自鄭於上月底返港後，委員會已作多次口頭邀請，並於今日正式發出書面邀請，鄭亦隨即回覆答允出席本月28日的會議。她預計，屆時將有約一小時討論，鄭主要是解釋和回應檢控政策，當中包括在甚麼情況下決定是否就案件外判或徵詢獨立法律意見。她又指，委員會一貫不會討論個別案件的案情和具體細節，呼籲議員環繞檢控政策討論，不要濫用會議時間，即不容許提問UGL案。



議員葛珮帆表示，她將在會議上跟進黎智英涉及的3宗案件，而她已多次於立法會追問但未有答案，認為律政司有必要交代檢控準則。葛續指，上述案件已經拖延多時，例如違法佔中案已經發生至今逾4年，但包括黎在內的39名佔中搞手仍未被起訴，而黎涉刑恐東方記者案有片有相作證，至今又沒有提出起訴，故認為律政司需要交代。葛強調，司法制度對香港十分重要，需要避免市民有雙重標準的觀感，故律政司應解釋，以釋公眾疑慮。



議員何啟明認為，律政司作出檢控決定時需要一視同仁，但有個別案件如黎智英涉刑恐東方記者案卻歎慢板，拖延多時亦未處理，又質疑律政司為何未有就不檢控黎涉及的「黑金」秘捐案作詳細解釋，而過往解釋亦有欠透徹，故他會於會議上追問，了解律政司的檢控政策。



黎智英涉刑恐東方記者案發生於前年6月4日，黎出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相、有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信追問律政司的進度，惟只是虛應「Hea答」，直至去年8月中，黎終被警方重案組錄口供，惟案件拖逾19個月仍未提出檢控。



至於鄭若驊處理梁振英UGL案進退失據，民主派已計劃三路狙擊鄭，議員朱凱廸率先在本月16日立法會大會上口頭質詢鄭三大疑問，包括律政司是否更改了就案件外判或徵詢獨立法律意見的準則；而法律界議員郭榮鏗亦將於本月23日大會上引用《基本法》傳召鄭，及對鄭提出不信任動議。對於本月28日會議不容許議員質詢UGL案的細節，郭擔心此舉會模糊化及淡化事件，並改變焦點，未能針對UGL案的檢控決定作解釋。



曾就UGL案到英國和澳洲舉報的議員林卓廷認為，鄭必須交代外判或徵詢獨立法律意見的檢控準則是否已改變，又指律政司不檢控涉嫌與梁「打龍通」的議員周浩鼎，理據亦惹起爭議，同樣須交代。議員尹兆堅稱有信心在提問框架下問出涉及UGL案件的內容。



立法會三路狙擊鄭若驊



時間／內容



1月16日／議員朱凱廸率先在大會上口頭質詢鄭若驊三大疑問，包括律政司是否更改了就案件外判或徵詢獨立法律意見的準則。



1月23日／議員郭榮鏗在大會上引用《基本法》第73條傳召鄭若驊到立法會解釋不檢控梁振英UGL案及檢控政策，以及對鄭提出不信任動議。



1月28日／鄭若驊出席司法及法律事務委員會會議，屆時建制派及民主派會分別就鄭及律政司「放生黎智英、唔告梁振英」提出質詢。