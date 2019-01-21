卓悅騙薪案　辯方質疑主席曾叫被告私下轉移資金

化妝品連鎖店卓悅的人事部前女主管於在職7年間，涉嫌利用職權詐騙卓悅逾4000萬港元，案件今日(21日)在高院續審。卓悅控股主席葉俊亨繼續作供，接受代表首被告喬美齡的大律師盤問。辯方指葉曾打算將卓悅美容部的業務分拆上市，葉為了將美容部的帳目整理得「乾淨」妥當，約於2009年底曾指示喬將美容部自僱員工的薪金，先存入喬的家人戶口，喬從戶口提款後，再將現金交回葉用作支薪。葉對此強烈否認，他回應說：「咁混帳都得？可唔可恥呀？無呀！」



辯方指，喬曾協助卓悅成為「商界展關懷」的成員，及協助葉由賽馬會的賽馬會員升級做全費會員，為此葉需要喬花費一些錢款待宴客，打好人脈關係，而喬因此需要補償應酬開支。葉指他印象中沒有接受喬的幫助，亦不需要喬的幫助，他又認為若喬真的有宴客款待，大可憑帳單向公司實報實銷。



辯方又指，自喬的兒子、即次被告夏定邦入職卓悅後，葉多次指示喬向夏加薪。葉否認特別指示向夏加薪，更批評辯方混帳，他指辦公室連貨倉共有200、300名員工，除非某員工非常「標青」，否則他加某一名員工的薪金，就只會打擊其他同事的士氣，他不會這樣做。辯方續指，人事部的員工流失得快，喬為了聘請信任得過且具工作能力的員工，曾向葉提議提高員工的薪金水平，葉又同意向某些同事加薪。葉對此亦不同意，他指除非是聘請公司最高層，否則他從不參與員工的招聘事宜。



此外，辯方根據控方提供的稅務文件，披露一對在卓悅工作多年的夫婦，即物流經理劉展華及採購經理馮就群，二人於2009年度申報在卓悅的收入，分別為近800萬及700萬港元。葉估計該兩夫婦在卓悅上市時獲公司送贈認股期權，他們或因行使認股權而收入大增。