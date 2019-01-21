4個大學生1個遇過性騷擾　平機會促大學委專人監督

平等機會委員會今天(21日)發布香港的大學生性騷擾調查研究，訪問了14,442名大學生，發現有23%受訪者，即約4人中有1人在12個月內曾受到性騷擾，但當中僅2.5%人向所屬大學投訴。



平機會在去年3月22日至4月30日期間，透過網站收集不記名自填問卷，回覆率佔9所大學的全日制本科生和研究生的14.3%。調查發現，有15.6%受訪者曾在校園內遭性騷擾，當中有48.6%人遭受一次性騷擾，43.5%遭受2至5次，3.4%人遭受超過10次。



在校園範圍被性騷擾的學生中，最多人(44.9%)在大學公共地方或消遣活動空間，如餐廳、泳池、活動室內被性騷擾；其次是大學上課地點如實驗室、教室、演講廳，佔26.9%，以及佔20.1%的大學宿舍。



平機會亦邀請28名學生深入訪談，其中有本科生女學生指，有次穿上套裝(Suit)於校園做口頭報告，男教授指「下次你着少啲，可能都會畀高分啲你呢」，令她感到不舒服。另有女研究生遭受不恰當的身體接觸，指在運動訓練後與男同學搭的士，突然被人摸胸，更被問「點解你個胸突然大咗咁多？」，就算女事主撥開手和拒絕，男同學落車後更變本加厲，要求女事主幫他口交。



平機會署理營運總裁朱崇文建議，大學應委任一名副校長或以上高層管理人員，監督有關反性騷擾、性別平等和性教育事宜，同時應設立「網上不記名反映渠道」，並促請教育局盡快改革中、小學性教育。朱又指，該會會約見今次有參與問卷調查的大學分享研究內容，並期望可改善大學生對性騷擾的意識及大學的投訴機制等。