飛窗殺人：死者可獲保險賠償　金額視乎情況

尖沙咀發生飛窗殺內地女遊客意外，女死者將會獲得賠償。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，《根據建築物條例》業主有責任維修及確保建築物安全，假若有外牆石屎削落、或者塌簷篷，萬一有途人不幸受傷或死亡，都可以作出賠償。因此，香港政府早已立例規定每一幢建築物，必須於2011年1月1日起購買第三者責任保險，無論大廈性質屬於住宅、商場、酒店或工業大廈，業主都要為其購買責任保險，賠償金額最低一千萬港元。



羅少雄續稱，一千萬港元屬於最低保障金額，但「汽車保險都會買1億，估計唔少大廈買嘅保險應該多過1千萬。」因此，意外中的死者無論是本地市民、仰或遊客都會獲得合理賠償。賠償金額多少則因人而定，視乎其年齡、職業或國籍等情況，內地遊客如果是普通人，因其薪金收入較低、賠償金相對來說可能會較少。但如果她是一名生意人、或者大公司大集團的高管，賠償金額則相對較高。假如保險金額賠盡仍未夠數，大廈業主須「孭上身」償還剩餘的金額。



羅少雄又指，一般情況下，大廈購買一千萬港元的保險，保費5千港元起步，視乎每幢大廈情況、所屬地區而定。「大廈舊啲、爛啲，位處繁忙鬧市，保費又定會多啲」。死者家屬要追討賠償，一定要在死因報告呈交法庭確認後，才可透過專業人士與保險公司商討，經過雙方議定確認金額後，保險公司就會發放賠償。若果大廈業主有恩恤金給死者，該些恩恤金毋須計算入賠償金。