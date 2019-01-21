清拆馬屎埔政府覓18幅地供復耕　村民斥偏僻多野豬

政府擬於今年下半年展開古洞北及粉嶺北新發展區首階段收地及清拆。將於今年內要離場的30戶粉嶺馬屎埔農民指上周與政府部門開會，獲告知將有18幅、合共約5.4公頃的土地選項作復耕安置。農民批評相關選址偏僻又多野豬，同時不滿政府忽視農戶「耕住合一」的需要，僅提供農地而不照顧其居住需求，「農民將會好難生存，政府變相消滅農業！」



馬屎埔村民區晞旻指，政府於上周二突然通知農戶翌日開會，交代安置方案。發展局及地政總署等部門於會上表示在古洞、蕉徑、打鼓嶺一帶覓得10幅官地及8幅私人農地，即共5.445公頃土地可供農民租地復耕。惟當局冇交代水電配套、租金、分租等問題，更拒絕回應農民耕住合一的訴求。區直斥政府不負責任，「對我哋來講一樣係冇選擇，農民無法住喺農田附近去照顧農作物，就唔會種到嘢！」



「馬寶寶社區農場」成員袁易天指，當局提供的選址偏離原本農區，大多面積細小又位於山邊，「偏僻又多野豬，等於掟我哋入去同野豬搏鬥，咩(農作物)都畀佢哋食晒！」