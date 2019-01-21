議員促修訂區選提名門檻　稱候選人可藉宣傳賣保險

立法會政制事務委員會今午(21日)召開會議，討論有關2020年立法會換屆選舉的法例修訂。立法會議員林卓廷指出，現時立法會地方選區選舉提名只須100個，導致候選人太多，認為門檻太低，甚至達致不合理地步。他又指，有部分候選人最終得票不足0.1%，但卻享有同等的時間宣傳，舉例指候選人可把時間用作銷售保險，認為政府應作出修訂。



議員蔣麗芸同樣關注選舉提名問題，認為現時候選人太多，導致傳媒舉辦選舉論壇時或有需要分開舉行，認為應增加提名資格。她亦希望，當局能就投票時間方面作出研究，建議留待投票日後翌日才點票，以免要市民同樣通宵等候結果。



但有議員持不同意見，議員陳志全認為，若提高參選門檻，例如增加選舉按金，或會因按金太高，而減低市民的參選意欲，變相阻礙年輕人參選。



在是次法例修訂中，其中建議在功能界別選舉中，更新已改名的團體、刪除自上次更新工作後已停止運作的團體、按相關功能界別的現時的情況新增選民。不少功能界別議員提出關注，包括政府會如何查證相關團體有否運作。另外資訊科技界莫乃光指，根據調查指，其業界有多達9萬人，但選民數量只有1萬多，認為代表性不足，建議引入自薦制度。



政制及內地事務局局長聶德權回應時，指參選門檻有一定的爭議性，認為不應過高或過低，當局會就此作出研究，但現階段不會提交這類技術性以外的修訂建議。至於功能組別議員提出的關注方面，政府當局會查詢相關政策局，核實團體有否運作。